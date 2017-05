Opslagruimte Odijk gesloten na gigantische drugsvondst

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 17 mei 2017, 15:51 uur | update: 15:51 uur

Foto: Politie

ODIJK - Burgemeester Hans Martijn Ostendorp van Bunnik heeft woensdag een opslagruimte in Odijk laten sluiten. In de ruimte had de politie in maart 3400 kilo hasj, 15.000 pillen en een vuurwapen gevonden.



Nu het politieonderzoek is afgerond is de opslagruimte gesloten. "Ik heb op basis van het Opiumbeleid van de gemeente de bevoegdheid om een pand te sluiten wanneer daar drugs worden aangetroffen", licht de burgemeester toe. De sluiting gaat per direct in en duurt zes maanden.



"We treden hard op omdat we in de gemeente Bunnik drugshandel en georganiseerde criminaliteit geen enkele ruimte willen bieden", zo verklaart de burgemeester. "Met de sluiting halen we de opslagruimte uit het criminele circuit en voorkomen we aanzuigende werking."



