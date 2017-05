Van Rossem Vertelt: 65 jaar Amsterdam-Rijnkanaal

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 17 mei 2017, 19:00 uur

UTRECHT - Zondag is het precies 65 jaar geleden dat koningin Juliana het Amsterdam-Rijnkanaal officieel opende. Maarten zoekt in Van Rossem Vertelt uit waarom dat belangrijke kanaal ooit gegraven is.



In vroeger tijden verliep het vervoer van mensen, dieren en goederen vooral over water. Vanuit Amsterdam richting Utrecht was de Vecht een belangrijke vaarroute. De vele bruggen waren een goudmijn voor de dorpen. Er deed zelfs een gezegde de ronde: "als je wil varen op de Vecht, leg dan je geld maar op de plecht".



ZEESCHEPEN

Door de opening van het Noordzeekanaal in 1876 werd de haven van Amsterdam bereikbaar voor grote zeeschepen. Hierdoor ontstond de behoefte om de lading van die grote zeeschepen makkelijk naar het achterland te kunnen vervoeren.



De Vecht en ook de Keulsevaart waren daarvoor te smal en te ondiep. Bovendien waren ook veel bruggen te laag. Daarom werd tussen Amsterdam en Utrecht nieuw kanaal gegraven. Tussen Utrecht-Hoograven en Vreeswijk werd de Keulse Vaart vergroot. In 1892 werd het Merwedekanaal officieel in gebruik genomen.



GESTEGGEL

Al na enkele decennia was het Merwedekanaal ook al weer te klein. In 1930 kwam ingenieur Mussert van Rijkswaterstaat (inderdaad de beruchte Mussert) met een plan. Na een hoop gesteggel over onteigeningen, de crisis en de oorlog werd het Amsterdam-Rijnkanaal in op 21 mei 1952 geopend.



Het water van het kanaal staat is op sommige stukken hoger dan het omringende water en Maarten is van nature geen watervriend. "Ik hoop maar dat die damwanden enorm solide zijn want het is dus eigenlijk een badkuip met schepen erin en je moet er niet aan denken dat die badkuip leegloopt."



Van Rossem Vertelt wordt elke donderdag uitgezonden op RTV Utrecht. Deze aflevering is alvast te zien bij dit bericht.



