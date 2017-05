Dichtstbijzijnde huisartsenpost is vaak 20-25 min. rijden

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 17 mei 2017, 19:33 uur | update: 20:13 uur

PROVINCIE UTRECHT - De spoedeisende huisartsenpost in Woerden gaat volgend jaar dicht. Inwoners balen en de gemeente is woest. Woerdenaren die buiten kantoortijden een huisarts willen zien moeten voortaan naar de post bij het St. Antonius Ziekenhuis in Leidsche Rijn.



Veel te ver weg, vindt wethouder Yolan Koster-Dreese. Voor Woerdenaren die in het westen van de stad wonen betekent het dat ze twintig minuten moeten rijden. Tenminste, als er geen file staat op de A12.



Hoe uitzonderlijk is dat eigenlijk? RTV Utrecht zocht het uit.



WERKING SPOEDEISENDE HUISARTSENPOST

De spoedeisende huisartsenpost is er voor wanneer iemand 's avonds of 's weekends acute zorg nodig heeft, maar er geen sprake is van een levensbedreigende situatie. Voorbeeld: je breekt een been of je eet iets verkeerds en krijgt enorme buikpijn.



Dan hoef je niet direct 1-1-2 te bellen en met loeiende sirenes naar een ziekenhuis, maar het is wel handig om meteen een huisarts te zien. Inwoners van de provincie Utrecht kunnen dan terecht bij één van de zeven spoedeisende huisartsenposten in de regio.



Zie onderaan dit bericht een overzicht van alle huisartsenposten en hun verzorgingsgebieden.



WOERDEN - LR GEEN UITZONDERING

Een rondgang langs alle huisartsenposten leert dat de afstand Woerden - Leidsche Rijn niet uitzonderlijk is. Zo zijn inwoners van Lopik aangewezen op de huisartsenpost bij het St. Antonius in Nieuwegein. Die autorit duurt ook twintig minuten.



Maar woon je verderop in Polsbroek, dat valt onder de gemeente Lopik, dan val je nét buiten het verzorgingsgebied van het St. Antonius en verwijst de huisarts je voor spoedzorg door naar Gouda. Dat is bijna een half uur rijden.



ANDERE PLAATSEN

Ook aan de andere kant van de provincie zijn aanrijtijden van twintig minuten tussen woonplaats en huisartsenpost geen uitzondering. Zo moeten inwoners van Wijk bij Duurstede aankloppen bij de praktijk in Houten. Langbroekers (gemeente Utrechtse Heuvelrug) zijn aangewezen op de dependance in Zeist.



Bijna alle inwoners van de gemeente Stichtse Vecht zijn aangewezen op de huisartsenpost in Leidsche Rijn. Met uitzondering van een paar dorpjes in het noorden.



Zo vallen Nigtevecht en Vreeland net tussen wal en schip. Inwoners van die plaatsen moeten naar de huisartsenpost in Blaricum bij het Tergooi Ziekenhuis.



Dat geldt ook voor inwoners van Baarn en Eemnes, maar voor hen is Blaricum niet zo ver rijden. Nigtevechters zitten, als er geen verkeersopstoppingen zijn, zo'n 25 minuten in de auto naar het Tergooi.



NIET UITZONDERLIJK

Conclusie: de afstand Woerden - Leidsche Rijn is wellicht ver, maar niet uitzonderlijk. Een reisafstand van 25-30 minuten komt op meerdere plekken in de regio voor.



De wethouder van Woerden heeft wel een punt als ze betoogt dat lange aanrijtijden vooral voorkomen in landelijke gebieden en kleine dorpjes. Woerden daarentegen is qua inwoneraantal op Utrecht en Amersfoort na één van de grootste steden van de provincie.



Een overzicht van de zeven overgebleven huisartsposten en hun verzorgingsgebied:



MEANDER AMERSFOORT

Gemeentes Amersfoort, Leusden, Bunschoten, Woudenberg, Soest (geen Soesterberg), Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel.



TERGOOI BLARICUM

Gemeentes Baarn, Eemnes en de dorpen Hollandsche Rading (De Bilt), Nigtevecht en Vreeland (beide Stichtse Vecht).



ST ANTONIUS HOUTEN

Gemeentes Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede (geen Langbroek).



ST ANTONIUS LEIDSCHE RIJN

Gemeentes Woerden, Montfoort, Stichtse Vecht (minus Nigtevecht en Vreeland) en De Ronde Venen. Inwoners van Abcoude moeten naar Amstelveen.



ST ANTONIUS NIEUWEGEIN

Gemeentes Nieuwegein, IJsselstein, Vianen en Lopik. Plus de Zuid-Hollandse dorpen Lexmond en Hei- en Boeicop.



DIAKONESSENHUIS UTRECHT

Gemeente Utrecht (min Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern). Plus de Biltse dorpen Groenekan, Maartensdijk en Westbroek.



DIAKONESSENHUIS ZEIST

Gemeente Zeist, De Bilt (exclusief Westbroek, Maartensdijk en Westbroek), Soesterberg, Langbroek en uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug: Doorn, Driebergen, Maarn en Maarsbergen.



