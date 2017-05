Dirk Kuijt (36) stopt met voetballen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 17 mei 2017, 16:59 uur | update: 17:39 uur

Dirk Kuijt (R) kust in 2003 de Amstel Cup, als speler van FC Utrecht. Foto: ANP

UTRECHT - Voormalig FC Utrecht-spits Dirk Kuijt stopt met voetballen. Dat meldt zijn huidige club Feyenoord woensdag.



Kuijt, 36 jaar, bezorgde de Rotterdamse voetbalclub zondag de vijftiende landstitel door in de beslissende wedstrijd tegen Heracles Almelo (3-1) alle doelpunten van Feyenoord voor zijn rekening te nemen.



De in Katwijk geboren Kuijt begon zijn profloopbaan in het seizoen 1998/1999 bij FC Utrecht. Na vijf seizoenen nam Feyenoord hem over. De aanvaller kwam daarna nog zes jaar uit voor Liverpool en drie jaar voor het Turkse Fenerbahçe.



In de zomer van 2015 keerde Kuijt terug bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen raakte de oud-international zijn vaste plek kwijt, en moest hij vaker genoegen nemen met een rol als reserve of invaller. Tegen Heracles mocht Kuijt wel meedoen, en ging voor hem met de landstitel en zijn drie doelpunten een droom in vervulling. Na de huldiging op de Coolsingel van maandag liet Kuijt al doorschemeren dat hij zou stoppen.



Kuijt blijft wel in een andere rol aan Feyenoord verbonden. Hij gaat zich met name richten op het verkrijgen van een positie binnen het technisch management van Feyenoord. Martin van Geel de huidige technisch directeur, gaat Kuijt opleiden.



De aanvaller zet hiermee definitief een streep door zijn belofte om ooit nog in De Galgenwaard te komen spelen.



