Op een rij: hoogte- en dieptepunten van FC Utrecht in de play-offs

UTRECHT - Voor FC Utrecht beginnen woensdagavond de play-offs om Europees voetbal. Het is de achtste keer dat Utrecht meedoet.



Het seizoenstoetje wordt voor de twaalfde keer georganiseerd, slechts vier keer wist FC Utrecht zich niet te kwalificeren. Een overzicht van hoogte- en dieptepunten uit de Utrechtse play-offhistorie.



EERSTE KEER

In 2005/2006 werden de play-offs voor het eerst georganiseerd. FC Utrecht, toen nog getraind door Foeke Booy, mocht het in de eerste ronde opnemen tegen FC Twente. Erg succesvol was dat niet: de Tukkers waren over twee wedstrijden met 5-1 te sterk.



Cultheld Giuseppe Rossini maakte het enige doelpunt en gaat dus de geschiedenis in als de eerste doelpuntenmaker in de play-offs namens FC Utrecht. De inmiddels 30-jarige Belg speelt anno 2017 na omzwervingen bij Belgische en Luxemburgse clubs voor Olympic Charleroi, dat uitkomt in de Derde Klasse.



EERSTE SUCCES

Een jaar later volgt het eerste play-offsuccesje voor FC Utrecht. In de strijd om een UEFA Cup-ticket is FC Groningen te sterk, maar omdat daarna Vitesse nog wordt verslagen mag FC Utrecht wel meedoen aan de Intertoto Cup.



Het Intertoto-avontuur is weinig succesvol. Hammarby IF uit Zweden schakelt de club van de kersverse trainer Willem van Hanegem al in de eerste ronde uit. De vlucht naar Zweden verliep chaotisch: Van Hanegem kon zijn vliegangst niet de baas en verliet het toestel kort voor de start op Schiphol. Hij besloot met de auto naar Stockholm te gaan.



MAGERE JAREN

In de seizoenen 2007/2008 en en 2008/2009 is het telkens FC Groningen dat dwars ligt in de play-offs. Twee keer op rij strandt FC Utrecht in de eerste ronde. In 2009 werd het over twee duels zelfs 7-3 in het voordeel van Groningen.



Doelpunten van Tim Cornelisse, Leroy George en Morten Skoubo vielen in het niet bij de enorme scoringsdrift van Groningen-spits Marcus Berg, die er in z'n eentje vijf maakte.



WINST PLAY-OFFS

Ton du Chatinier was de trainer die FC Utrecht voor het eerst naar écht play-offsucces leidde. In 2009/2010 versloeg zijn elftal eerst FC Groningen en daarna in de finale Roda JC. De Utrechtse goals in de finale werden gemaakt door Jacob Mulenga, Ricky van Wolfswinkel, Dries Mertens en Tim Cornelisse.



Het daaropvolgende Europa League-toernooi was zeer succesvol. In de kwalificatieronde werd het grote Celtic verslagen, en daarna volgden duels tegen Liverpool, Napoli en Steaua Boekarest. Eén van de beste Europese seizoenen ooit van FC Utrecht.



MAGERE JAREN

Maar dan gaat het mis op play-offgebied. In het seizoen 2010/2011 kwalificeert de club zich voor het eerst niet voor de seizoensafsluiter. Dat kost trainer Du Chatinier zelfs de kop. Ook een jaar later is FC Utrecht niet van de partij.



REVANCHE

Maar na twee jaar afwezigheid keert FC Utrecht op indrukwekkende wijze terug in de play-offs. In 2012/2013 slaagt FC Utrecht er voor de tweede (en voorlopig ook laatste) keer in het toernooi te winnen en kwalificatie voor de Europa League af te dwingen.



In de finale wordt het veel sterker geachte FC Twente verslagen. Bij de Tukkers doen grote spelers zoals Chadli, Castaignos, Fer en Tadic mee, maar Utrecht wint in de Grolsch Veste met 0-2.



Bij de return is een 1-2 nederlaag voldoende. Grote man aan Utrechtse zijde was Edouard Duplan, die in de finale twee van de drie goals voor zijn rekening nam.



Het daaropvolgende Europa League-avontuur tegen de Luxemburgse club Differdange liep uit op een groot fiasco. Het semi-profteam elimineerde Utrecht al in de eerste kwalificatieronde en dat is nog altijd één van de grootste trauma's uit de clubhistorie.



KOUDE DOUCHE HERACLES

Daarna volgen weer twee seizoenen waarin FC Utrecht er niet in slaagt zich te kwalificeren voor de play-offs, tot in het seizoen 2015/2016. Dan is Heracles Almelo in de finale de tegenstander. Na een 1-1 in Almelo is het vertrouwen groot dat FC Utrecht het thuis afmaakt, maar niets is minder waar.



De Heraclieden winnen met 0-2 in de Galgenwaard, door goals van Bruns en Gladon. Dus zullen de mannen van trainer Erik ten Hag dit seizoen extra getergd zijn om de play-offs nu wél te winnen. Als dat lukt, is het de derde keer in de clubhistorie.



Het duel tegen Heerenveen begint vanavond om 18.30 uur. Het radioverslag van het duel is live te horen op Radio M Utrecht.



Zaterdagavond is de return en de eventuele finale is tegen FC Groningen of AZ.



