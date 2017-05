Oproep aan Nieuwegeiners om binnen te blijven blijkt loos alarm

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 17 mei 2017, 17:39 uur | update: 17:44 uur

Foto: Lex Nachtegaal

NIEUWEGEIN - De politie in Nieuwegein heeft bewoners van de Eikstraat aan het einde van de middag via Burgernet gevraagd om binnen te blijven.



Er werd een arrestatieteam ingezet vanwege een vermeende dreiging in een woning, maar het bleek loos alarm. De persoon in kwestie was niet aanwezig.









