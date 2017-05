Hond en bestuurder uit te water geraakte auto gered

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 17 mei 2017, 17:51 uur | update: 19:01 uur

LOPIK - Omstanders hebben woensdagmiddag een drama voorkomen in op de Rolafweg Zuid in Lopik. Een automobilist kwam in een sloot terecht, maar de bestuurder en zijn hond konden op tijd uit het voertuig worden gered.



De auto kwam rond 16.20 uur door een nog onbekende oorzaak in het water terecht. De bestuurder was aanspreekbaar, maar is ter controle naar het ziekenhuis vervoerd. De hond is opgevangen door de politie.



Duikers van de brandweer uit Schoonhoven zijn nog even kopje onder gegaan om er zeker van te zijn dat er geen personen of dieren in het voertuig waren achtergebleven. De weg is even afgesloten geweest door het ongeval. Een berger is ter plaatse gekomen om het autowrak op te ruimen.



