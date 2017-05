Treinfans met antieke stoomlocomotief op Utrecht Centraal

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 17 mei 2017, 17:55 uur | update: 18:42 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Geen sprinter of intercity, maar een ouderwetse stoomtrein stond vandaag op het spoor van Utrecht Centraal. De locomotief gaf tachtig treinfans de dag van hun leven.



De rit begon op Amsterdam Centraal. De trein reed door heel Nederland vanwege de Spoorwensdag, die NS en Prorail elk jaar organiseren.



Jonge en oude treinliefhebbers kunnen hun wens in vervulling laten gaan: rijden in een bijzondere trein. "Dit is een West-Duitse sneltreinlocomotief uit 1939. Deze mooie dame is dus pas 78 jaar oud", vertelt hoofdconducteur Anton Bodde.



De 83-jarige Ton van Buitenen is één van de vrolijke passagiers. Hij werd verrast door zijn schoondochter die hem eens in het zonnetje wilde zetten. "Ik vind dit geweldig. Mooi uitzicht, prachtig weer, gezellige mensen. Wat wil ik nog meer?"



Na een uur komt de trein aan op Utrecht Centraal. Nieuwe passagiers stappen in en daarna tuft de locomotief verder naar Driebergen-Zeist.



Woensdagavond om 20.30 uur bereikt de trein de laatste stop in Gouda.



