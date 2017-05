LIVEBLOG: FC Utrecht in de eerste helft heer en meester in Heerenveen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 17 mei 2017, 17:54 uur | update: 19:18 uur

UTRECHT - FC Utrecht eindigde dit seizoen als 4e in de eredivisie. Ondanks dat de ploeg van trainer Erik ten Hag een straat lengte voorsprong had op de ploegen er achter heeft het nog niks. De enige weg naar Europees voetbal is via de play-offs. Heerenveen is in het Abe Lenstra stadion de eerste tegenstander. De wedstrijd is live te horen op Radio M Utrecht. 93.1FM.



Heerenveen - FC Utrecht 0-2



19.17 '45 RUST!



19.14 '44 Labyad en St. Juste zijn niet fit meer. Die gaan we niet meer terugzien in de tweede helft.



19.09 '39 FC Utrecht is heer en meester in Friesland. René van den Berg vertelt dat FC Utrecht speciaal een sterrenkok heeft binnengehaald om te koken voor de ploeg tijdens de play-offs.



18.55 '24 Schaars maakt bijna de aansluitingstreffer. De Heerenveen-speler kan vanaf de rand zestien vrij inschieten, maar raakt de bal verkeerd.



18.52 '21 René van den Berg noemt Gert Kruys voortaan 'Yomanda'. Onze analyst heeft beide doelpuntenmakers goed voorspeld. Als het 0-2 blijft gaat Gert uit eten op kosten van Appie Boonen.



18.51 '20 GOAL FC Utrecht! 0-2 Yassin Ayoub. Snoeiharde kopgoal van de kleine middenvelder. FC Utrecht op rozen.



18.49 '18 Geel: Gyrano Kerk



18.48 '18 Gert Kruys en Appie Boonen hadden het voorspeld; De eerste goal van Amrabat.



18.45 '15 GOAL FC Utrecht! Amrabat scoort! 0-1. Zijn eerste voor FC Utrecht.



18.43 '13 Klaiber probeert het van buiten de zestien meter, maar zijn schot gaat ruim over.



18.38 '7 FC Utrecht zet Heerenveen vast. 21 man op de helft van de Friezen.



18.31 '1 We zijn begonnen!



18.19 FC Utrecht is in vorm. Het won zes van de laatste zeven wedstrijden. Heerenveen is op basis van de tweede seizoenshelft de nummer 17 van de eredivisie. Het loopt dus niet in Friesland. Wat voorspelt Koffie met Boonen?



18.14 Heerenveen past zich aan. De 'bussen' zijn onderweg. Jurgen Streppel speelt met vijf verdedigers. Topscorer Reza Ghoochannejhad zit op de bank.



18.05 FC Utrecht maakte al regelmatig deel uit van de play-offs Soms zat het mee, soms zat het tegen.



17.57 René van den Berg zit er klaar voor met de opstellingen





