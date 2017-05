Bosreservaat Noordhout in Driebergen wordt een stuk groter

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 17 mei 2017, 18:41 uur | update: 18:42 uur

DRIEBERGEN-RIJSENBURG - Het bosreservaat Noordhout in Driebergen wordt ruim twee keer zo groot. De uitbreiding is een cadeautje van Utrechts Landschap, dat dit jaar haar negentigste verjaardag viert.



Het huidige bosreservaat is 38 hectare groot en krijgt vanwege het jubileum een symbolische uitbreiding naar negentig hectare. Dat is ongeveer net zoveel als 180 voetbalvelden bij elkaar.



Een bosreservaat is net iets anders dan een gewoon bos, omdat een normaal bos vaak nog beheerd wordt. Dat beheer bestaat onder andere uit het verwijderen van exotische boomsoorten.



"Heel af en toe wordt er nog zo'n boom door een vogel verspreid en dan zullen we hem rustig uitgraven of schillen, zodat hij geen zaad meer kan zetten", vertelt beheerder Rob Veenbrink.



EIGEN GANG

In een reservaat mag het bos zijn eigen gang gaan. Het al bestaande reservaat van 38 hectare doet dat nu al ruim 35 jaar en er begint een patroon te ontstaan.



VERBEUKING

"Op dit moment treedt er een hele rustige verbeuking van het bosreservaat en dat is een wetenschappelijke voorspelling van wat er op deze plek zou gebeuren. Maar wat er over honderd jaar gaat gebeuren, dat weet niemand", haalt Rob zijn schouders op.



Liefhebbers van het gebied hoeven niet bang te zijn dat het bos helemaal dichtgroeit. "De bestaande paden die nu al in het nieuwe bosreservaat liggen, die blijven altijd toegankelijk voor de mensen", stelt de beheerder gerust.



