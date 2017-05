Bedrijfsbrand door vastgelopen machine in Vianen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 17 mei 2017, 18:49 uur | update: 18:54 uur

Foto: Sem van der Wal (Foto 1 van 4) Foto: Sem van der Wal (Foto 2 van 4) Foto: Sem van der Wal (Foto 3 van 4) Foto: Sem van der Wal (Foto 4 van 4) ‹ ›

VIANEN - In een bedrijfspand aan de Hagenweg in Vianen is woensdagmiddag een zogenaamde matras-shredder in brand gevlogen. De machine was vastgelopen.



De brandweer van Vianen en Hagestein rukten met meerdere wagens uit om de brand te blussen. Zij konden voorkomen dat de brand zich uitbreidde. De hal waar de machine in stond is geventileerd en met een hoogwerker is gecontroleerd of de brand doorgeslagen was naar het dak.



De brand zorgde voor een stinkende lucht in de omgeving van het pand.



