Brand in fietsenwinkel Zeist

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 17 mei 2017, 18:59 uur | update: 19:15 uur

Archieffoto van de fietsenwinkel. Foto: Google Street View

ZEIST - In Zeist woedt momenteel brand in een fietsenwinkel. Het gaat om Tweewielercentrum Van Dijk aan de Panweg.



De brandweer is met meerdere blusvoertuigen uitgerukt. Het vuur brak iets voor 19.00 uur uit en is overgeslagen naar de verdieping boven de winkel.



Blussers zijn het pand in gegaan om de brandhaarden te vinden. Er is veel rook en brandschade.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht