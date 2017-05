Utrechters minst gelukkig in eigen stad, Oudewater meest blij

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 18 mei 2017, 06:53 uur | update: 07:08 uur

Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - Utrechters het minst gelukkig in hun eigen stad. Oudewater is de gelukkigste gemeente van de provincie, gevolgd door Eemnes, Renswoude, Leusden en Woudenberg. Dat blijkt uit de geluksindex van de Atlas voor gemeenten die vanmiddag wordt gepresenteerd.



Ieder jaar wordt de aantrekkelijkheid van de vijftig grootste gemeenten van Nederland onderzocht en dit keer stond het thema geluk centraal. Het onderzoek kijkt onder meer naar geluksscores die gegeven zijn door inwoners, verschillen tussen vergelijkbare gemeenten en de betekenis voor het lokale beleid.



Ede blijkt de gelukkigste stad van Nederland. Inwoners van steden zijn over het algemeen minder gelukkig dan die van dorpen. Gemiddeld is 87 procent van de Nederlandse bevolking gelukkig. In steden is dat 85 procent en in niet-stedelijke gemeenten 89 procent. Van de vijftig grote gemeenten in de Atlas zijn inwoners van Rotterdam het ongelukkigst: 18 procent van de bevolking is daar niet gelukkig.



De top-10 gelukkigste steden van Nederland:

1. Ede

2. Alphen aan den Rijn

3. Amstelveen

4. Amersfoort

5. Gouda

6. Velsen

7. Apeldoorn

8. Nissewaard

9. Haarlemmermeer

10. Deventer



De top-10 ongelukkigste steden van Nederland:

1. Rotterdam

2. Amsterdam

3. Arnhem

4. Den Haag

5. Sittard-Geleen

6. Heerlen

7. Maastricht

8. Groningen

9. Nijmegen

10. Lelystad



De Atlas voor gemeenten wordt vanmiddag gepresenteerd in Emmen.



