FC Utrecht verwerft prima uitgangspositie in Heerenveen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 17 mei 2017, 20:26 uur | update: 20:47 uur

Yassin Ayoub Foto: FCUPhoto

UTRECHT - FC Utrecht heeft de favorietenrol in de play-offs voor deelname aan Europees voetbal woensdag waargemaakt. Het team van trainer Erik ten Hag won de openingswedstrijd in de halve finales met 3-1 bij sc Heerenveen. De return is zaterdag in de Galgenwaard.



Amrabat bracht FC Utrecht met zijn eerste treffer na een kwartier voetballen op voorsprong. Vijf minuten later maakte Ayoub 0-2. In de tweede helft werd FC Utrecht slordig. Daardoor kon Ödegaard de aansluitingstreffer maken. Sébastien Haller maakte aan eventuele twijfel een eind. De Fransman zorgde met een prachtig hakje voor de 1-3.



De winnaar neemt het in de eindstrijd op tegen FC Groningen of AZ, die het in de andere halve finale tegen elkaar spelen. De club die de play-offs wint, mag in juli meedoen aan de tweede voorronde van de Europa League.



