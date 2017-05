Terrorvogels teisteren voorbijgangers in Woudenberg

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 17 mei 2017, 22:30 uur | update: 22:30 uur

Foto: Twitter/@gemwoudenberg

WOUDENBERG - Fietsers en hardlopers in de omgeving van de Lambalgen in Woudenberg moeten uitkijken voor aanvallen van roofvogels. Volgens de gemeente gaat het vermoedelijk om buizerds, die afgelopen dagen meerdere mensen hebben aangevlogen.



De vogels doen in het broedseizoen zogenaamde schijnaanvallen, om hun nest te beschermen. "Vooral hardlopers en fietsers zijn kwetsbaar en lopen kans op letsel door de klauwen van de vogels of door het uit balans raken als gevolg van een stootduik", zo meldt de gemeente.



In het gebied zijn woensdag waarschuwingsborden geplaatst. De gemeente deelt een foto van het bord op de Oudenhorsterlaan op Facebook.



Woudenberg deelt ook nog wat tips voor mensen die toch door het broedgebied moeten. Kijk goed om je heen en probeer zo veilig mogelijk te voet of op de fiets door dit mooie gebied te gaan. Mochten de vogels toch dreigen aan te vallen: "Schreeuw en molenwiek met uw armen."



