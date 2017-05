Luchtballonnen landen in beschermd vogelreservaat

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 18 mei 2017, 06:05 uur | update: 06:58 uur

Foto: Caspar Huurdeman (Foto 1 van 3) Foto: Caspar Huurdeman (Foto 2 van 3) Foto: Caspar Huurdeman (Foto 3 van 3) ‹ ›

HOOGLAND - In een vogelreservaat aan de Slaagseweg in Hoogland zijn woensdagavond twee luchtballonnen geland die in Veenendaal waren opgestegen.



De ballonvaarders kregen van de boer geen toestemming om de ballonnen met de auto op te halen uit het beschermde natuurgebied. De passagiers stonden daardoor voor een zware klus. Ze moesten de ballonnen en manden door het weiland slepen. Een aanhanger werd over een sloot heen gezet om alle materialen af te kunnen voeren.



Boeren hebben het dringende verzoek gekregen om rekening te houden met de weidevogel in Eemland. Zij krijgen dan ook een vergoeding voor uitgesteld maaien. Er gelden strenge regels voor het betreden van de weilanden.



