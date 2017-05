Brand bij bouwbedrijf in Zeist

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 18 mei 2017, 06:11 uur | update: 06:36 uur

ZEIST - In Zeist heeft even na middernacht brand gewoed in een bouwbedrijf.



In het pand aan de Kwikstaartlaan bleek een stapel met isolatiemateriaal in lichterlaaie te staan. De brandweer heeft het naar buiten gehaald en geblust.



Over de oorzaak van de brand en de omvang van de schade in het bedrijf is nog niets bekend.



