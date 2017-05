Dronkaard regelt verkeer met blik bier in de hand

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 18 mei 2017, 06:34 uur | update: 06:34 uur

Foto: ANP

RHENEN - In Rhenen is een 40-jarige man uit Ede opgepakt die het verkeer probeerde te regelen.



Met een blik bier in de hand liep hij steeds op de weg bij de Frederik van de Paltshof en Herenstraat. Ook pakte hij zowel volwassenen als kinderen vast, meldt de politie.



Agenten hielden de man aan in de Molenstraat. Het bleek een oude bekende die nog zeven dagen celstraf moest uitzitten.



De man is meegenomen naar het politiebureau in Veenendaal en daar in een ophoudkamer met camera's gezet. Later op de avond is hij overgebracht naar het arrestantencomplex in Houten.



