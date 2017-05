"Treinvertraging vaak door idioten op spoor"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 18 mei 2017, 06:42 uur | update: 06:44 uur

UTRECHT - Meer dan de helft van de treinvertragingen (53 procent) wordt veroorzaakt door roekeloos gedrag van automobilisten, fietsers en wandelaars.



"We hebben het hier over idioten die doodleuk het spoor opgaan om rare fratsen uit te halen, foto's te maken of een kortere weg te nemen", zegt Willem Loonen, hoofd Meldkamer Spoor in Utrecht donderdag in een interview met De Telegraaf.



"Ze spelen met hun leven", aldus Loonen. "Het lijkt wel of Nederlanders steeds gekker worden. Onbegrijpelijk."



Later vandaag presenteert spoorbeheerder ProRail in Utrecht het jaarverslag. Van de 37.000 incidenten op het spoor die jaarlijks plaatsvinden, zorgt bijna een derde voor vertragingen waar reizigers last van hebben, aldus de krant.



ProRail deed vorige week nog een oproep om te stoppen met het maken van selfies selfies op het spoor.



