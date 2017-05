Twee mensen gewond bij frontale botsing Mijdrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 18 mei 2017, 08:30 uur | update: 11:54 uur

MIJDRECHT - In Mijdrecht zijn vanmorgen twee mensen gewond geraakt bij een botsing. Beide voertuigen zijn total loss afgevoerd.



Op de A. C. Verhoefweg raakte een van de auto's per ongeluk op de andere rijbaan. Na de botsing tolden de wagens enkele meters over de weg totdat ze in de berm tot stilstand kwamen.



Het ambulancepersoneel heeft de bestuurders eerste hulp verleend.



