Smakkelaarsveld deels afgesloten vanwege gaslek

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 18 mei 2017, 09:41 uur | update: 10:27 uur

Archieffoto van het Smakkelaarsveld. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Een deel van het Smakkelaarsveld in Utrecht in vanochtend afgezet vanwege een gaslek. Werknemers van een aantal bedrijven kunnen niet in de parkeergarage van hun kantoor komen, omdat daar gas naar toe is gelekt.



Volgens de brandweer is de situatie onder controle. "Er wordt ook op straat door veel mensen een gaslucht geroken, maar de concentratie is zo klein dat deze voor ons niet te meten is."



Het gaslek is ontstaan bij graafwerkzaamheden. Bouwvakkers hebben de kapotte leiding afgedekt met zand, maar het lek moet nog wel gedicht worden.



Netbeheerder Stedin is aanwezig om de problemen op te lossen. Het is onduidelijk hoe lang die nog gaan duren.







