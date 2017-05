Aantal uitkeringen in Utrecht fors omlaag

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 18 mei 2017, 09:55 uur | update: 09:58 uur

Foto: Robin van Lonkhuijsen, ANP

PROVINCIE UTRECHT - Het aantal uitkeringen in de regio's Midden-Utrecht en Amersfoort is met respectievelijk 8,5 en 9,3 procent gedaald vergeleken met vorig jaar. Dat meldt het UWV.



Eind april 2017 hadden 24.881 inwoners een ww-uitkering: 7.153 in de regio Amersfoort en 17.228 in de regio Midden-Utrecht. Landelijk daalde het aantal lopende ww-uitkeringen met 12,8 procent.



BOUWNIJVERHEID

De afname in onze provincie was het sterkst in de bouwnijverheid. In april werden in de regio's Amersfoort en Midden Utrecht respectievelijk -34,7 procent en -32,4 procent minder uitkeringen in deze sector verstrekt dan een jaar eerder. De afname is toe te schrijven aan het herstel van de werkgelegenheid in de bouw door de aantrekkende economie.



UITZENDBEDRIJVEN

In april nam in de Utrechtse regio's het aantal lopende uitkeringen vanuit de sector uitzendbedrijven het sterkst af. De toename van het aantal ww-uitkeringen was het grootst vanuit de werk en (re-)integratiebranche.



BASISNIVEAU

In de regio's Amersfoort en Midden-Utrecht verrichtten respectievelijk zo'n 13.000 en 30.000 inwoners in 2016 werk op basisniveau. Dit zijn eenvoudige en routinematige werkzaamheden. Het grootste deel van dit werk wordt ingevuld door laagopgeleiden. Deze groep is vooral werkzaam in de bouw, handel, horeca, zorg & welzijn en zakelijke dienstverlening.



51 procent van het werk op basisniveau wordt in de regio's Amersfoort en Midden-Utrecht ingevuld door jongeren tot 25 jaar. Veel van deze werkende jongeren zijn nog onderwijsvolgend.



Na de crisis in 2008 is het percentage middelbaar opgeleiden dat werk verricht op basisniveau gestegen. In de Utrechtse regio's is dit percentage na een daling in 2014 en 2015 in 2016 stabiel gebleven (31 procent). Als er minder vacatures zijn, zoeken mensen óók op lagere functieniveaus naar werk. Laagopgeleide werkzoekenden ervaren daardoor concurrentie op de arbeidsmarkt.



Op dit moment is minder dan de helft van de laagopgeleide bevolking van 15 tot 75 jaar aan het werk. Bij middelbaar- en hoger opgeleiden is het aandeel werkenden aanzienlijk groter. Het blijft een uitdaging om de arbeidsdeelname van laagopgeleiden te verhogen. Mogelijk daalt het aantal middelbaar opgeleiden met een baan op basisniveau de komende jaren weer door de aantrekkende economie.



