Is De Bilt beschermd tegen cybercriminelen?

DE BILT - GroenLinks in De Bilt heeft het college vragen gesteld over de recente wereldwijde cyberaanval met het virus WannaCry.



Raadslid Henk Zandvliet wil weten of de gemeente De Bilt gevaar heeft gelopen. Ook vraagt hij of er vitale installaties zijn die kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen.



Zandvliet wil daarnaast weten of er een protocol is om indien nodig over te gaan op handbediening. Ook vraagt hij of het college de gemeentelijke organisatie door gaat lichten op digitale inbraakgevoeligheid vanwege de toenemende cybercriminaliteit.



WannaCry gijzelt de computer en dat kan door betaling van een afkoopsom in bitcoins ongedaan worden gemaakt.



Experts hebben inmiddels een tweede wereldwijde computeraanval ontdekt. Volgens ABC News zijn honderdduizenden computers wereldwijd getroffen, vooral in de VS. Het bedrijf Proofpoint stuitte op de nieuwe aanval tijdens het onderzoek naar WannaCry.



