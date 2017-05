Oud-burgemeester Annie Brouwer (70) overleden

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 18 mei 2017, 10:45 uur | update: 11:42 uur

UTRECHT/AMERSFOORT - Annie Brouwer-Korf is woensdagavond overleden. Dat heeft haar familie donderdagmorgen laten weten. Brouwer was burgemeester van Amersfoort en daarna van Utrecht. Ze was langdurig ziek en overleed gisteren op 70-jarige leeftijd. Ze laat een echtgenoot, een zoon en een dochter achter.



Brouwer werd geboren in Groningen in een echt 'rood' nest. Haar vader was het hoofd van een lagere school. Ze studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar carrière begon ze als jurist aan het Academisch Ziekenhuis Groningen.



TREINKAPING

Het leven van Brouwer nam in 1977 een dramatische wending. Ze was tijdens de treinkaping bij De Punt een van de gegijzelden.



Brouwer was tijdens die actie zwanger van haar eerste kind. Ze werd na twee weken samen met een andere zwangere vrouw vrijgelaten door hun Molukse gijzelnemers. Een week later werd de kaping met geweld beëindigd.



POLITIEK

Na de kaping besloot Brouwer dat ze de politiek in wilde. Ze werd eerst raadslid en wethouder voor de PvdA in Nijmegen en daarna burgemeester van Zutphen. In 1994 werd ze de eerste vrouwelijke burgemeester van Amersfoort. Brouwer stond bekend om haar grote inzet en betrokkenheid bij 'haar' burgers. Ze was wars van dikdoenerij en populair bij de inwoners van de stad.



Na vijf jaar Amersfoort verhuisde ze naar Utrecht. Haar benoeming als burgemeester van de Domstad was opmerkelijk, omdat de vertrouwenscommissie D66'er Jacob Kohnstamm als eerste keuze had aangemerkt.



ROERIGE TIJD

In de Domstad maakte ze een roerige tijd mee. Door de opkomst van Leefbaar Utrecht, onder leiding van Henk Westbroek en Broos Schnetz, vond er een politieke aardverschuiving plaats, die voor veel onrust zorgde. Andere grote gebeurtenissen die haar burgemeesterschap kenmerkten waren onder meer de dagenlange rellen in Ondiep en het dodelijke ongeluk met een werftrap.



Annie Brouwer ontpopte zich als een bekwaam bestuurder die in staat was grote verschillen te overbruggen. Zelf zei ze daar over: "Ik ben heel erg een poldermeisje. Ik wilde de boel bij elkaar houden." Befaamd zijn de gesprekken aan de grote tafel bij Brouwer thuis in de Utrechtse Brigittenstraat. Als verschillen onoverbrugbaar leken nodigde ze fractieleiders en wethouders uit en probeerde zo tot een oplossing te komen, buiten het zicht van de pers. Vaak lukte dat, na urenlange gesprekken.



DOOD VERKLAARD

In 2006 werd ze al eens ten onrechte dood verklaard. Ze was opgenomen in het ziekenhuis met een legionellabesmetting en een longontsteking. Een onbekende stuurde een vage e-mail naar diverse media, waaronder RTV Utrecht, waarin het overlijden van Brouwer bekend werd gemaakt.



De NOS en BNR-radio dachten dat de mail echt was, en publiceerden het nieuws. Ze zei daar destijds over: "Wat me aan het nadenken heeft gezet is dat journalisten van de NOS en BNR zonder iets te checken bij de gemeente op basis van een mail met allemaal taalfouten en het verkeerde ziekenhuis, zo'n bericht de wereld in slingeren."



NEVENFUNCTIES

De oud-burgemeester had een groot aantal nevenfuncties, en ook na haar aftreden in Utrecht op 31 december 2007 bleef ze actief. Zo was ze tot 2011 voorzitter van het Nationaal Reumafonds. Ook was ze de lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.



De enorme sieradenverzameling van Annie Brouwer was beroemd. Ze begon de collectie in 1977 na een weddenschap met haar man, die ze verloor. De verliezer moest voor de ander een sieraad kopen. In de jaren daarna groeide de collectie uit met veel opvallende sieraden, die ze ook dagelijks droeg. Over de bijzondere collectie schreef haar man in 2014 een boek. Ook werd een selectie van de verzameling tentoongesteld in een galerie in Nijmegen.



