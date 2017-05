Ayoub en Amrabat in voorselectie Marokko

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 18 mei 2017, 10:45 uur | update: 11:13 uur

Amrabat en Ayoub. Foto: FC Utrecht

UTRECHT - Het goede spel van de FC Utrecht-middenvelders Yassin Ayoub en Sofyan Amrabat is niet onopgemerkt gebleven bij de bondscoach van Marokko. Beide spelers zitten in de voorselectie van Hervé Renard voor het oefenduel met Nederland.



Voor Ayoub is het de eerste keer dat hij in de voorselectie van 'De Leeuwen van de Atlas' zit. Eerder kwam hij al uit voor Nederland, voor Oranje Onder 17 en Jong Oranje. Amrabat maakte op 28 maart zijn debuut voor Marokko tegen Tunesië.



Als de twee de voorselectie doorstaan, dan moeten zij zich op maandag 29 mei melden in Agadir, waar woensdag 31 mei de oefenpot tegen Nederland op het programma staat.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht