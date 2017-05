Van Zanen: "Annie Brouwer was een doortastende en krachtige vrouw"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 18 mei 2017, 10:44 uur | update: 11:19 uur

UTRECHT - Burgemeester Jan van Zanen heeft namens het Utrechts gemeentebestuur zijn medeleven overgebracht aan de familie van oud- burgemeester Annie Brouwer-Korf. Zij overleed gisteren op 70-jarige leeftijd. Brouwer was al geruime tijd ziek.



"Wij verliezen in Annie Brouwer een zeer betrokken, doortastende en krachtige vrouw", aldus Van Zanen. "Met haar overlijden verliezen we een indrukwekkend bestuurder. Zij was ruim acht jaar burgemeester van Utrecht in een bijzondere politiek bestuurlijke tijd. We gaan haar enorm missen. Utrecht en Nederland zijn haar veel dank verschuldigd."



In het stadhuis en stadskantoor is vanaf vanmiddag het condoleanceregister geopend. De stadsvlag van Utrecht hangt vandaag en op de dag van de uitvaart halfstok op het stadhuis en bij het stadskantoor.



