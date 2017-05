Omgekeerd inzamelen Bunschoten pakt duur uit voor flatbewoners

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 18 mei 2017, 11:23 uur | update: 12:23 uur

Afvalcontainers in Bunschoten. Foto: RTV Utrecht/Kees Hoogendijk

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Het systeem van omgekeerd inzamelen in Bunschoten zorgt voor problemen in een deel van het dorp. Bewoners van hoogbouw kunnen hun gft-afval niet goed kwijt, waardoor zij dit vaak samen met het restafval weggooien en hierdoor duurder uit zijn.



Sinds oktober vorig jaar wordt het afval in het vissersdorp op een andere manier ingezameld. Bij dit omgekeerd inzamelen worden herbruikbare materialen, zoals plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd), groente-, fruit-, en tuinafval (gft) en papier, aan huis opgehaald. Het restafval dat nog overblijft na afvalscheiding kan in een ondergrondse container worden gestort.



AFVALTARIEF

Er wordt in Bunschoten een zogeheten gedifferentieerd afvaltarief gehanteerd. Dat betekent dat wie veel restafval heeft ook meer betaalt. Wie weinig afval heeft betaalt juist minder. Per keer dat het restafval in de container wordt gestopt betaalt een inwoner 1,55 euro.



Laagbouwwoningen hebben hiervoor per huishouden verschillende minicontainers. Bij hoogbouw is dit niet mogelijk en deze bewoners hebben voor de pmd-verpakkingen en het papier een ondergrondse of bovengrondse container op een centrale plek. Een gft-container is er niet.



VOORLOPIGE OPLOSSING

"We weten dat het gaat stinken en vervuilen als we daar een gft-container plaatsen. Dus daar moeten we nog een oplossing voor zoeken", vertelt wethouder Willem Heinen. Als voorlopige oplossing heeft de gemeente een bovengrondse gft-container neergezet aan de Oostsingel. Voor met name ouderen die in hoogbouw wonen is de afstand tot deze container te groot.



"Voor mensen met een rollator is het niet te doen om 700 meter te lopen, want gft-afval is ook aardig zwaar", vertelt Cees Ruizendaal. Hij woont in appartementencomplex Sytwende, vlakbij het centrum van Bunschoten-Spakenburg. Hij gooit net als de meeste bewoners zijn gft-afval met het restafval in dezelfde zak weg. Hierdoor is hij duurder uit, want het weggooien van een zak in de restafvalcontainer kost 1,55 euro per keer.



SPANDOEK

Ook andere inwoners kunnen duurder uit zijn. Bob Offringa woont in een laagbouwwoning, maar door een fysieke beperking is hij genoodzaakt zijn restafval vaker weg te brengen. "Het lukt mij niet om een volle zak mee te sjouwen en dus breng ik steeds een beetje weg. Dat loopt inmiddels flink op. En waar moet ik dat met mijn kleine AOW-uitkering van betalen?" Hij zegt niet de enige te zijn. Uit woede hing hij vorige week een spandoek gemaakt van vuilniszakken aan het gemeentehuis.



Wethouder Heinen benadrukt dat het systeem ook door veel inwoners als prettig wordt ervaren. Na de zomer vindt een grote evaluatie plaats. Hij denkt dat iedere nieuwe situatie zorgt voor aanloopproblemen, die de gemeente probeert op te lossen.



PROEF IN ZEIST

In een deel van Zeist start in juni ook een proef met omgekeerd afval inzamelen. Gisteravond konden bewoners van de proefwijk zich laten bijpraten tijdens een informatiebijeenkomst. Wethouder Roy Luca is niet bang voor problemen. Er komt hier geen gedifferentieerd afvaltarief en inwoners blijven de vaste afvalstoffenheffing per jaar betalen, stelt hij.



"Wij gaan er op een hele andere manier mee om en willen de mensen vooral stimuleren", aldus de wethouder. Hij benadrukt dat mensen nooit ver hoeven te lopen om hun afval weg te brengen. Volgende week worden de eerste ondergrondse containers geplaatst.







