Hennepwoning ontdekt in Overvecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 18 mei 2017, 11:36 uur | update: 11:36 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - In het Utrechtse Overvecht heeft de politie na een tip een hennepkwekerij aangetroffen.



In de woning aan de Patagoniëdreef stonden ongeveer 350 planten.



Een man die in de woning aanwezig was, een 41-jarige Utrechter, is meteen aangehouden.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht