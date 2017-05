Jongen bevrijd uit gecrashte Mini in Houten

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 18 mei 2017, 11:55 uur | update: 11:55 uur

Foto: Koen Laureij (Foto 1 van 2) Foto: Koen Laureij (Foto 2 van 2) ‹ ›

HOUTEN - Op de Rondweg in Houten is vanmorgen een automobilist over de kop gevlogen. De Mini raakte van de weg en eindigde op zijn kant in de berm. De jonge bestuurder kon zelf niet uit de auto komen.



De brandweer knipte het dak los. Daarna kon de bestuurder zelf uit de auto klimmen. Hij is nagekeken door de ambulancedienst en voor de zekerheid naar het ziekenhuis in Nieuwegein gebracht.



De Rondweg was korte tijd afgesloten vanwege de hulpverlening.





