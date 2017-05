Woerdense fietsenmakers voorkomen diefstal van zes fietsen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 18 mei 2017, 12:56 uur | update: 13:52 uur

De winkelmedewerker werd in het zonnethe gezet. Foto: Politie, Twitter

WOERDEN - De politie heeft de alerte medewerkers van een Woerdense fietsenwinkel in het zonnetje gezet. Ze wisten gisteren namelijk te voorkomen dat een dief er met zes fietsen vandoor kon gaan.



"M'n collega's hoorden van een klant dat zijn fiets gestolen was. Ze zijn vervolgens gaan rondkijken in de stad en zagen toen iemand naar een plek toefietsen, waar je normaal gesproken niet komt. Daar zagen ze vervolgens zes fietsen staan, waaronder het gestolen exemplaar van onze klant," zegt een medewerker van de fietsenwinkel aan de Voorstraat tegen RTV Utrecht.



De twee mannen schakelden daarop de politie in en die kwam er al snel achter dat de vijf andere fietsen ook gestolen waren. "Door een scherpe blik en melding zijn er zes gestolen fietsen retour naar hun eigenaar!", besluit een tevreden wijkagent op Twitter.



De fietsendief was er trouwens al vandoor gegaan, voordat de fietsenmakers de rijwielen terugvonden. De verdachte is nog steeds spoorloos.



