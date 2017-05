Willem Janssen tekent manifest tegen kunstgras

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 18 mei 2017, 13:51 uur | update: 15:05 uur

UTRECHT - De aanvoerders van twaalf eredivisieclubs hebben donderdag in een manifest opgeroepen tot een verbod op kunstgrasvelden in de eredivisie. Onder hen FC Utrecht-captain Willem Janssen, maar ook Davy Klaassen (Ajax), Luuk de Jong (PSV) en de gestopte Dirk Kuijt (Feyenoord). De profvoetballers stellen dat Nederland vanwege het kunstgras verder internationaal achterop raakt.



"Ik vind het competitievervalsing omdat clubs met zo'n veld er dagelijks op trainen", aldus Janssen in het manifest.



"Voetbal is niet eens leuk meer op zulke velden, je gaat er serieus over nadenken om weg te gaan uit Nederland vanwege het kunstgras", zegt Davy Klaassen. "Ik weet zeker dat met kunstgras het Nederlandse voetbal verder achterop zal raken", voegt Kuyt daaraan toe.



BLESSURE

Heerenveen-aanvoerder Stijn Schaars benoemt ook de fysieke gevolgen van onregelmatig spelen op een kunstveld. "Ik wijt mijn huidige blessure aan kunstgras."



"Ik begrijp deze spelers. Voetballen op kunstgras verandert het spel en beïnvloedt de ontwikkeling van het Nederlands voetbal op een negatieve manier", zegt Danny Hesp, voorzitter van spelersvakbond VVCS. De bond roept daarom de KNVB op om in de eredivisie uitsluitend op een natuurlijk grasveld te spelen en dit in de licentievoorwaarden op te nemen.



De zes aanvoerders die het manifest niet ondertekenden spelen bij een club die op kunstgras voetbalt. Zij wilden daarom geen medewerking verlenen aan het manifest.



KNVB

De KNVB in Zeist begrijpt de discussie over kunstgras in de eredivisie, maar blijft bij het standpunt dat voetbalclubs zelf mogen bepalen op wat voor soort ondergrond zij spelen.



"Clubs zien ook voordelen in kunstgras", volgens een woordvoerder. "Dat is begrijpelijk als je kijkt naar de financiën en de belastbaarheid van een kunstgrasveld. In het betaalde voetbal werd dit seizoen bij 56 procent van de 686 wedstrijden op kunstgras gespeeld. Toch is het goed dat we de discussie blijven voeren."











