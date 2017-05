"Statenleden moeten zich sterk maken voor fileaanpak Rijnbrug"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 18 mei 2017, 14:11 uur | update: 15:46 uur

De Rijnbrug bij Rhenen. Foto: Rijkswaterstaat

RHENEN - Statenleden in Utrecht en Gelderland moeten de problemen op de Rijnbrug bij Rhenen op de agenda zetten. Lokale CDA-afdelingen in de regio hopen dat er zo een einde komt aan de dagelijkse files op en rondom de brug.



De christendemocraten in onder meer Rhenen, Veenendaal en Utrechtse Heuvelrug hopen dat het de Statenleden wťl gaat lukken om de verkeersproblemen op te lossen. "We hebben eerder wethouders gevraagd om over gemeentegrenzen heen te kijken, maar er was te weinig actie van die kant. Daarom stellen wij het als volksvertegenwoordigers nu aan de orde in onze gemeenteraden en vragen dat met name ook aan de Provinciale Staten om een breed draagvlak voor elkaar te krijgen".



Volgens de CDA'ers is het vooral belangrijk dat er een structurele oplossing komt, die files ook in de toekomst kan voorkomen. "Want hoe flink en daadkrachtig een snelle en korte termijn oplossing ook lijkt: het moet onderdeel zijn van een langetermijnvisie. Anders gaan investeringen de verkeerde kant op of zijn ze dubbel."



Volgens de lokale politici kan bijvoorbeeld de verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen alleen als ook de op- en afritten worden aangepakt. Een eventuele extra brug over de Rijn zou ten oosten van de huidige brug (bij Wageningen) kunnen liggen of juist westelijk (bij Elst).















