Zandsculptuur op Domplein is af

donderdag 18 mei 2017

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Na een week is hij af: de zandsculptuur op het Domplein. Zandkunstenaar Maxim Gazendam heeft het ingestorte deel van de Domkerk nagemaakt.



Het middenschip van de kerk stortte op 1 augustus 1674 in, nadat er een tornado over de stad raasde. Het zandkunstwerk over de ramp is nu veertig dagen te zien.



Het kunstwerk is gebouwd met stevig rivierzand en heeft een beschermende 'coatinglaag'. De maker, Maxim Gazendam, was in 2015 Europees kampioen zandsculpturen.



