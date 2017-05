Veel schade na botsing op Ringweg Koppel Amersfoort

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 18 mei 2017, 15:05 uur | update: 15:52 uur

Foto: AS Media

AMERSFOORT - Op de kruising van de Ringweg Koppel en de Kattenbroekerweg in Amersfoort zijn vanmiddag twee auto's op elkaar gereden. De voertuigen liepen flinke schade op.



De bestuurders zijn nagekeken door het ambulancepersoneel. Eťn slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.



Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Een berger heeft de voertuigen inmiddels meegenomen.





