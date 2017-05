Veroordelingen voor omkoping bij SNS Property Finance

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 18 mei 2017, 15:36 uur | update: 15:59 uur

UTRECHT - Een 68-jarige ex-medewerker van SNS Property Finance (SNSPF) is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden. Hij is veroordeeld voor het aannemen van giften, valsheid in geschrifte en witwassen.



Een tweede verdachte (58) is veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur voor een niet-ambtelijke omkoping en valsheid in geschrifte. Hij heeft zich schuldiggemaakt aan het omkopen van de ex-medewerker bij SNSPF en hij werkte mee aan het verhullen van afspraken, onder meer door facturen op te maken met onjuiste omschrijvingen.



OMKOPING

De ex-medewerker liet zich door meerdere bedrijven betalen met geld dat afkomstig was van SNSPF. De onderling gemaakte afspraken en betalingen werden door de man verzwegen tegenover zijn werkgever. Een deel van de opbrengsten vanuit SNSPF werden overgemaakt aan de dochters van de man. Om dit te verhullen werden valse facturen en arbeidsovereenkomsten opgesteld.



BOETE

Aan de onderneming van de ex-medewerker is een geldboete opgelegd van 20.000 euro. Daarnaast moet de onderneming een bedrag van 347.101 euro betalen aan de Staat. Hij krijgt ook vier maanden voorwaardelijke celstraf, met een proeftijd van twee jaar.



Vorig jaar werd oud-topman Buck Groenhof van SNS Property Finance veroordeeld tot achttien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. De rechter in Utrecht achtte hem aan het leiden van een criminele organisatie, omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte.



