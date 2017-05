Margreet: verpleegkundigen gooien het roer om

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 21 mei 2017, 19:00 uur

Foto:

UTRECHT - Dromen we er niet allemaal weleens van? Je huis verkopen en een B&B beginnen. Of je kantoorbaan opzeggen om als schaapsherder verder door het leven te gaan. Verpleegsters Brechje en Babette lieten het niet bij dromen alleen, ze déden het echt.



Een jaar geleden zeiden ze hun banen als verpleegkundigen op de OK op en begonnen een koffie avontuur. Ze droomden van een bakfiets met goede koffie en lekkers. "Gewoon, om mensen geluksmomentjes te geven", aldus Babette. Maar die droom werd steeds groter en zo reed daar hun eerste Piaggio - een klein brommer-vrachtwagentje - met een complete koffiewinkel achterin. Binnen een paar maanden ging het zó goed, dat vrachtwagentje 2 en 3 hun intrede deden. En het einde is nog niet in zicht: "We leren iedere dag nieuwe dingen en hebben heel duidelijk voor ogen dat niets onmogelijk is".



Babette en Brechje staan met Babes Coffee op allerlei evenementen in onze regio. Ze hebben ook vaste plekken op Utrecht CS en het Utrecht Science Park.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht