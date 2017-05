Verdachte (17) busoverval Overvecht: "Ik zwaaide niet met de bijl"

Door de nieuwsredactie geplaatst: vrijdag 19 mei 2017, 05:30 uur | update: 06:07 uur

De politie verspreidde beelden van de hakbijloverval. Foto: Bureau Hengeveld

UTRECHT/ZEIST - En van de twee jongens uit Zeist die een buschauffeur in Overvecht zouden hebben overvallen met een hakbijl, staat vandaag voor de rechter. Hij spreekt de meeste beschuldigingen tegen.



De inmiddels 17-jarige jongen zou ook verantwoordelijk zijn voor gewapende overvallen op snackbar De Heul in Wijk bij Duurstede, bij coffeeshop Rivia in Zeist en bij de Aldi in winkelcentrum Overkapel in Utrecht.



Maar het meest in het oog sprong de bedreiging van de Qbuzz-chauffeur, omdat de politie beelden van de bewakingscamera verspreidde. Die beelden werden duizenden keren gedeeld op Facebook.



Volgens advocaat Yassine Bouchikhi was zijn clint niet degene die de bijl vast had. Ook in de vele andere beschuldigingen kan de jongen zich niet vinden.



Het OM verdenkt de verdachte tot slot nog van een autokraak in Leersum en een gewapende overval in Utrecht: hij zou iemand 75 euro afhandig hebben gemaakt door een vuurwapen op zijn slachtoffer te richten.



De andere verdachte hoeft op een later moment pas voor de rechter te verschijnen.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht