Wandelaars niet bang voor terrorvogels Woudenberg: "Ik sla ze de hersens in"

Foto: RTV Utrecht/Rik Dogger

WOUDENBERG - Maar weinig mensen lijken bang voor de roofvogels die in de bossen bij landgoed Lambalgen wandelaars en fietsers aanvallen. Onlangs heeft de gemeente Woudenberg op verschillende plekken borden geplaatst om mensen te waarschuwen voor de agressieve vogels.



"Ik ben er niet bang voor, ik sla ze zo de hersens in als ik ze tegenkom", zegt een fietser. Een wandelaar zegt met een glimlach: "dan geef ik ze een sneer met de paraplu."



UITGEBROED

Volgens burgemeester Cnossen-Looijenga zal de overlast waarschijnlijk maar van korte duur zijn. "Ze zijn aan het broeden, over een paar weken zijn de buizerds uitgebroed en dan is er niets meer aan de hand."



Cnossen-Looijenga snapt wel dat mensen schrikken van de aanvallen van de roofvogels.



TIPS

Tegen bezorgde ouders zegt de burgemeester dat hun kinderen niet alleen door het bos moeten fietsen. Volgens Cnossen-Looijenga vallen de beesten voornamelijk individuele wandelaars en fietsers aan. "Volwassenen kunnen heel goed die keuze voor zichzelf maken."



Wanneer een vogel besluit aan te vallen is het volgens de burgemeester zaak om je groot te maken en lawaai te maken. "Dan is dat voor hen hetzelfde effect als wanneer er een groep langsfietst."



