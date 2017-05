Cocaïne gevonden bij inval garagebox Woerden

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 18 mei 2017, 17:34 uur | update: 17:43 uur

WOERDEN - Bij de inval in een garagebox aan het Singelplein in Woerden heeft de politie gisteren enkele tientallen grammen zuivere cocaïne gevonden. Ook waren er middelen om de cocaïne te versnijden.



De exacte hoeveelheid is nog niet vastgesteld. Ook over de geschatte straatwaarde kan de politie nog geen uitspraak doen. Gisteren was nog niet duidelijk om welke drugs het ging.



De inval in de garagebox vond plaats na een langlopend onderzoek. Ook werden er restanten van cocaïne aangetroffen in een woning aan de Breitnerstraat. Daar vond de politie verder nog versnijdings- en verpakkingsmateriaal en ruim 25.000 euro in contant geld.



De aangehouden verdachten, een 26-jarige Woerdenaar en een 28-jarige Rotterdammer, zijn in verzekering gesteld. Het onderzoek wordt voortgezet.



