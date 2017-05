Zwangerschapsdiscriminatie: "Na twee weken werd ik opeens ontslagen"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 18 mei 2017, 18:12 uur

De inmiddels één maand oude dochter van Eva. Foto: RTV Utrecht / Anne-Marie Verhagen

UTRECHT - Zwangerschapsdiscriminatie op de werkvloer is anno 2017 nog altijd een groot probleem. Het College voor de Rechten van de Mens organiseerde een speciale zitting waarin vrouwen aan het woord kwamen die zich benadeeld voelen.



Eén van de vrouwen die haar baan in rook zag opgaan door haar zwangerschap is de Utrechtse Eva. Aan RTV Utrecht vertelt ze haar verhaal.



PROEFTIJD

Eva was net een week begonnen bij haar nieuwe kantoorbaan toen ze ontdekte dat ze zwanger was. Ze zat nog in haar proeftijd. Omdat ze bang is voor vooroordelen bij toekomstige werkgevers wil ze niet zeggen wat voor baan ze precies had.



Ze deelde het heugelijke nieuws meteen op de werkvloer, en haar baas reageerde positief. Bovendien was hij tevreden over de prestaties van Eva.



OMMEKEER

Maar twee weken later komt opeens onverwachts nieuws: Eva is ontslagen. Haar baas zegt dat binnen het bedrijf zorgen zijn of ze wel goed ingewerkt kan worden als ze straks langere tijd met zwangerschapsverlof is.



"Ik ervaar dat als discriminerend", zegt Eva. "Dat ze van je af willen omdat je zwanger bent, alsof het iets viezigs is. Zo van: 'die moeten we er niet bij hebben want dat is te veel gedoe'."



SLECHT FUNCTIONEREN

Daarna krijgt Eva ook te horen dat ze niet goed functioneert. Maar tegenover het College voor de Rechten van de Mens zegt ze dat dat haar nooit eerder is verteld.



De baas van Eva heeft het achteraf niet slim aangepakt. Hij had haar kunnen ontslaan zonder de zwangerschap als reden te noemen aangezien ze nog in haar proeftijd zat.



Nu hij haar aanstaande moederschap als reden heeft gegeven moet hij zich melden bij het mensenrechtencollege. Zwangerschapsdiscriminatie is namelijk verboden. Op 8 juni doet het College, dat in Utrecht zit, uitspraak.



RECHTSGELDIG

Dat is niet rechtsgeldig, maar het gaat Eva er vooral om dat ze de wereld waarin haar inmiddels één maand oude dochter opgroeit een beetje kan veranderen.



"Dat als zij later werk heeft, ze zich hier geen zorgen over hoeft te maken. Dat dat soort dingen goed geregeld zijn."



Het College voor de Rechten van de Mens zegt dat het aantal gevallen van zwangerschapsdiscriminatie amper afneemt. Daarom is onlangs een meldpunt geopend.



Op verzoek van de geïnterviewde is de naam Eva gefingeerd.



