Jury bereidt zich voor op NK gehaktballen bakken

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 18 mei 2017, 18:43 uur | update: 18:43 uur

Foto: RTV Utrecht

NIEUWEGEIN - De gehaktbal is misschien wel hét symbool van de Hollandse keuken. Over anderhalve week vindt er een heuse gehaktballenwedstrijd plaats. Tijd dus om te kijken of de jury ze zelf een beetje kan bakken.



De 72-jarige Ria van den Brink bakt al sinds het huwelijk met haar man gehaktballen. Niet voor niets dat ze is gekozen als hoofd van de jury tijdens de eerste echte gehaktballenwedstrijd.



"Kijkend naar mijn leeftijd vind ik het heel leuk dat ik nog zoiets mee mag maken. De klik met Jacco is erg goed en hij weet wat hij aan me heeft", vertelt de Utrechtse Ria trots.



IDEE

Jacco van Elteren is de initiatiefnemer van de wedstrijd. Hij is verliefd op de Hollandse keuken en kookt en bezorgt Hollandse kost. Het idee voor de wedstrijd ontstond nadat hij zijn menu verving.



"Ik wissel om de week van kaart. Toen ik de gehaktbal een keer van de kaart haalde, werd ik 's middags meteen gebeld met de vraag: waar is de gehaktbal?", lacht Jacco.



INGREDIENTEN

Als gehaktbalspecialist weet Ria wel welke ingrediënten nodig zijn voor een goede bal. "Een eitje, een beetje melk, een verkruimeld beschuitje en natuurlijk kruiden." En voor de bereiding heeft ze ook een belangrijke tip. "Niet gelijk erin gooien, maar geduld hebben en wachten tot de jus een beetje bruin wordt."



BAL NA VAKANTIE

Ria's man reist veel en wordt altijd verwend als hij thuiskomt. "Meestal als ik thuis kom van vakantie, is een balletje gehakt het eerste wat ze maakt. En wat ik ook eet in het buitenland, thuis eet ik een bal gehakt. Heerlijk, dank je wel", bedankt Hennie zijn vrouw.



Zaterdag 27 mei wordt in Nieuwegein duidelijk wie zich mag kronen tot beste gehaktballenbakker. De winnaar krijgt een ondertekend brevet voor balbeheersing, een gehaktballenbokaal en een plekje op Jacco's Hollandse menu. Wie zich wil inschrijven, kan dat doen door te mailen naar info@dehollandsepotenzo.nl.



