Voetbalclub VV Hoograven stopt ermee

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 18 mei 2017, 18:37 uur | update: 19:01 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - De Utrechtse voetbalclub VV Hoograven houdt op te bestaan. Het AD meldt dat de Marokkaanse voetbalclub de rekeningen niet meer kan betalen. De leden worden binnenkort op de hoogte gebracht.



VV Hoograven werd in 2005 opgericht met de insteek om de integratie in de wijk te bevorderen. Volgens het AD is dat nauwelijks gelukt. De laatste jaren nam het ledenaantal ook steeds verder af.



De club heeft de gemeente ingelicht over de naderende opheffing. De gemeente wil het complex in het Liesbospark behouden voor sport.



