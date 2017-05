Ramselaar, De Ligt en Sneijder in voorselectie Oranje

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 18 mei 2017, 19:16 uur | update: 19:22 uur

De Ligt debuteerde in maart voor Oranje. Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - De nieuwe bondscoach Dick Advocaat heeft zijn voorselectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt. Regiogenoten Wesley Sneijder (Utrecht), Bart Ramselaar (Amersfoort) en Matthijs de Ligt (Abcoude) zitten bij de 31-koppige groep.



Oranje speelt 31 mei en 4 juni oefenduels tegen Marokko en Ivoorkust. 9 juni is het belangrijke WK-kwalificatieduel tegen Luxemburg.



Ajacied De Ligt debuteerde in maart op 17-jarige leeftijd voor Oranje. Mede door zijn fouten verloor het Nederlands elftal de belangrijke kwalificatiewedstrijd in en tegen Bulgarije met 2-0.



PSV'er Ramselaar speelde tot nu toe twee interlands in zijn carrière, beide in november vorig jaar. Galatasaray-speler Sneijder heeft al 128 interlands achter zijn naam.



OVERIGE SPELERS

Ook ex-FC Utrecht-spelers Jens Toornstra en Kevin Strootman zitten bij de groep. FC Groningen-doelman Sergio Padt en Chelsea-verdediger Nathan Aké zitten voor het eerst in de voorselectie.



Donderdag 25 mei wordt de definitieve selectie bekendgemaakt.



