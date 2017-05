AZC Ravellaan dicht in de zomer

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 18 mei 2017, 19:31 uur | update: 19:55 uur

UTRECHT - Het tijdelijke asielzoekerscentrum aan de Ravellaan in Utrecht, zal rond de zomer gaan sluiten. Dat heeft het college van b en w laten weten in een brief aan de gemeenteraad.



Eerst was het de bedoeling dat de opvang tot mei 2018 open zou blijven, maar de afgelopen maanden is de instroom van asielzoekers flink afgenomen. De ongeveer tweehonderd asielzoekers die nu nog aan de Ravellaan verblijven, zullen verhuizen naar de opvanglocatie aan de Einsteindreef.



Het gaat voor een groot gedeelte om gezinnen met schoolgaande kinderen, meldt de gemeente. Door in de zomer te verhuizen kunnen de kinderen hun schooljaar afmaken en na de vakantie instromen op andere scholen in Overvecht.



De opvang aan de Ravellaan is sinds mei 2016 in gebruik. De gemeente besloot al in april al dat de tijdelijke opvang dicht zou gaan.







