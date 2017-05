Utrecht plaatst borden tegen het dumpen van voedsel

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 18 mei 2017, 22:20 uur | update: 22:33 uur

Foto: ChristenUnie Utrecht

UTRECHT - De Gemeente Utrecht heeft vandaag borden geplaatst om mensen te vragen geen brood te dumpen voor eenden en vogels. De borden zijn geplaatst op vijf plekken in de stad: de Timorkade, het Nifterlakeplantsoen, het Julianapark, Park Oog in Al en Park Transwijk.



Door de overdaad aan eendjesbrood bij vijvers en in parken kunnen dieren ziek worden. De gemiddelde levensverwachting van de eenden zou zelfs gehalveerd worden. Ook de waterkwaliteit gaat achteruit en het brood trekt ratten aan. De ChristenUnie en de Partij voor de Dieren in Utrecht vroegen in 2016 al om maatregelen gevraagd



In onder meer het Griftpark kregen eenden de afgelopen jaren te veel eten. Daardoor waren ze te dik. De parkcoördinator vroeg ouders en kinderen daarom om maximaal een half sneetje brood te voeren.







