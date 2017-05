Van Zanen bespreekt Tourstart met Duitse collega

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 18 mei 2017, 22:32 uur | update: 22:32 uur

Foto: ANP

UTRECHT - Burgemeester Van Zanen gaat morgen op bezoek bij zijn collega in Düsseldorf. De Tourstart vindt dit jaar plaats in de Duitse plaats en daarom wil burgemeester Thomas Geisel graag ervaringen uitwisselingen.



Utrecht was in 2015 gastheer van de Tourstart en Van Zanen zal zijn Duitse collega onder meer bijpraten over wat het de stad allemaal heeft opgeleverd. Ook schuiven beide burgemeesters om 09.00 uur aan bij een persgesprek.



Van Zanen is door zijn collega Geisel ook uitgenodigd om de Duitse Tourstart bij te wonen. De Utrechtse burgemeester zei bij het begin van de raadsvergadering donderdagavond dat hij tussen 30 juni en 2 juli in Düsseldorf zal zijn. De eerste etappe, een individuele tijdrit, start op 1 juli.

















-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht