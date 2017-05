Festival SPRING van start in Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 18 mei 2017, 22:12 uur | update: 22:16 uur

Foto: SPRING

UTRECHT - In de Stadsschouwburg Utrecht is vanavond het internationale dans- en theaterfestival SPRING afgetrapt. Tien dagen lang zijn er voorstellingen, in theaters, maar ook op straat.



Aan het festival doen hedendaagse theatermakers en choreografen uit dertien verschillende landen mee. Het is de vijfde editie van het festival.



Vorig jaar trok SPRING zo'n 20.000 bezoekers.







