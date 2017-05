Dieven mijden Oudewater

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 19 mei 2017, 06:01 uur | update: 06:03 uur

OUDEWATER - Oudewater is de veiligste gemeente in de provincie en een van de veiligste in heel Nederland. Dat valt op te maken uit de misdaadmeter van het AD.



Oudewater staat op de vierde plaats op de lijst van gemeenten met de minste criminaliteit. Tubbergen in Overijssel mag zich volgens de Misdaadmeter de veiligste gemeente van Nederland noemen. Daarna komen Sint Anthonis (Noord-Brabant) en Ten Boer (Groningen).



Toevallig of niet, gisteren werd Oudewater in de Atlas voor gemeenten al de gelukkigste gemeente van de provincie genoemd.



DALENDE TREND

Bij de vijf onveiligste gemeenten zit er niet een uit de provincie Utrecht. In Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Gouda en Arnhem lopen mensen het grootste risico om slachtoffer te worden van een misdrijf.



Per saldo daalde het aantal veel voorkomende misdrijven, zoals inbraken, diefstal, berovingen en mishandelingen, vorig jaar met 8 procent. De dalende trend is veel sterker zichtbaar in grote steden dan op het platteland.



