Koopzondag De Bilt en Bilthoven een feit

vrijdag 19 mei 2017, 06:47 uur

Foto: Koen Suyk, ANP

DE BILT - De winkels in De Bilt en Bilthoven mogen voortaan op zondag open. De gemeenteraad heeft daar gisteravond met 14 stemmen voor en 11 tegen mee ingestemd.



De invoering van een koopzondag kwam in een stroomversnelling toen ook oppositiepartij PvdA zich er vorig jaar achter schaarde. Tussen september vorig jaar en maart dit jaar werd geëxperimenteerd met het openstellen van alle winkels in de gemeente.



Voorheen mochten winkels in De Bilt en Bilthoven vier keer per jaar hun deuren openen op zondag. Dat leidde tot veel gemor bij ondernemers, omdat veel omliggende gemeenten wel al een koopzondag hadden. VVD-raadslid Christiaan van Nispen tot Sevenaer noemde De Bilt in dat opzicht "een woestijn te midden van oases."



