Lhbt'ers herdenken "icoon" Annie Brouwer bij Walk of Love

UTRECHT - Voor de tweede keer trekken morgen homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders door Utrecht voor de 'Walk of Love'. Tijdens de manifestatie wordt twee minuten stilte gehouden ter nagedachtenis aan de overleden oud-burgemeester van Utrecht Annie Brouwer.



Simon Timmerman van het COC noemt Brouwer "een icoon van de lhbt-gemeenschap in Utrecht." Vandaar dat de oud-burgemeester wordt herdacht bij het begin van de tocht om twaalf uur op het Domplein.



Als de stoet daarna eenmaal op gang is, zal hij moeilijk te missen zijn, belooft Timmerman: "Voorop hebben we een duidelijke banner met de tekst 'Walk of Love' en daarachter lopen mensen met een gigantische regenboogvlag van 25 meter lang. Deelnemers zullen ook hun eigen vlaggen meenemen."



Dat zo'n tocht om aandacht te vragen voor de positie van lhbt'ers nog steeds hard nodig is, weten ze bij homocafé Bodytalk als geen ander. In januari werd een medewerker nog bespuugd en bezoekers worden regelmatig uitgescholden op straat voor het café, zegt kroegbaas Feibe Zweers. "Dat is voor ons eigenlijk de normaalste zaak van de wereld."



Simon Timmerman van het COC sluit niet uit dat ook tijdens de tocht tegenstanders van zich zullen laten horen. "Er zullen altijd mensen zuur over blijven doen. Maar die hebben lekker pech."



